Linkerrijstrook versperd na ongeval op E40 richting Gent ter hoogte van Wetteren

Wetteren/Overbeke Overbeke feest en wil opnieuw kermis naar de parochie

De vzw Overbeke en Overbeke Boomt slaan de handen in elkaar voor een feestweekend in en rond de ontwijdde kerk van Overbeke in Wetteren. “Op termijn willen we opnieuw de kermisattracties naar de parochie halen”, zegt Kathy Van De Velde.

26 september