Linker- en middenrijstrook versperd op E40 richting Brussel door ongeval in Wetteren

Lede Zesde editie van alterna­tief elektro­nisch muziekfes­ti­val 'Indietro­nic Fest' in GC De Volkskring

Liefhebbers van alternatieve elektronische muziekstromingen zoals industrial, ambient, leftfield dance en new-wave moeten zaterdagavond 19 november in GC De Volkskring in Lede zijn. Headliner is het Gentse duo Nid & Sancy. Debutant ‘Manner of speaking’ uit Liedekerke geeft in Lede voor het eerst een liveoptreden.

14 november