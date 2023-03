Lingerie Marie-Paule viert 40ste verjaardag met (uitverkochte) modeshow: “We houden de vinger aan de pols”

Lingerie verkopen is zoveel meer dan zomaar de juiste cupmaat en kleur kiezen. “Lingerie is een heuse specialisatie geworden en niet zomaar een alledaags kledingstuk. Via de Marie Jo groep uit Schellebelle, waarvan we een bevoorrechte partner zijn, houden we de vinger aan de pols over de trends in verband met styling en advies. We volgen nog steeds bijscholing en styling om onze klanten een zo goed mogelijk advies te kunnen geven. Professionalisme en eerlijkheid omtrent de aankoopkeuze is onze doelstelling. Via de sociale media en via de laatste modetrends bepalen we ons aanbod. Dat leverde ons vorig jaar nog een felbegeerde Retailer Award op. Daarnaast werken we ook mee aan acties voor het goeie doel van Think Pink”, vertelt Dorothy.