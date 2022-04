Lieve Blancquaert reconstrueert geschiedenis van de Van Hauwermeirsmolen via oude glasnegatieven op Molenzondag en Erfgoeddag

Op 24 april is de Van Hauwermeirs watermolen open voor alle bezoekers. Er worden rondleidingen gegeven in de werkende watermolen. In de olieslagerij vind je het werk van de fotoworkshop met de Wetterse basisscholen, gerealiseerd door Dijk 92. En om 15 uur bespreekt fotografe Lieve Blancquaert de historiek van de fotografie en de techniek van de glasnegatieven. Dat doet ze aan de hand van de collectie negatieven die Clothilde De Porre na haar huwelijk met August Van Hauwermeir naar Massemen bracht. Haar man stierf toen haar kinderen amper 5, 7, 8 en 11 jaar oud waren. Ze bouwde in haar eentje de olieslagerij in 1909 en baatte de watermolen uit. Die boeiende geschiedenis valt samen met de geschiedenis van de fotografie anno 1880-1900.