Liesbeth start met Lovehandle, een nieuwe zaak voor tweedehands dameskledij

In deze huidige energiecrisis en tijden van inflatie letten we meer dan ooit op de centen. Ook de (online) verkoop van tweedehandskledij zit in de lift. En dus start Liesbeth Baert, ergotherapeute en referentiepunt dementie in Den Anker in Serskamp, met een nieuwe zaak voor tweedehands dameskledij. “Lovehandle vond ik een leuke naam. Ik ben zelf de trotse eigenaar van enkele ‘lovehandles’ en start met veel liefde voor tweedehandskelij dit nieuwe project. Een meer passende naam kon ik niet vinden”, lacht ze. “Ik heb ook een voorliefde voor mooie kledij, net als elke vrouw. Maar ik hou ook van verandering en ga steeds op zoek naar nieuwe en leuke spullen en stijlen. Maar kledij kost geld en al gauw werd ik dus een enthousiaste Vinted-fan, kringloopbezoeker en een vaste klant in verschillende tweedehandswinkels. Ik ben dus een fan en het is hip en ecologisch”, vertelt Liesbeth.