Lichtjes overdreven stoet trekt met 60 deelnemers en 350 handtekeningen door donkere straten naar gemeentehuis

Burgemees­ter Albert De Geyter schiet Oogstfees­ten op gang

Aan het Boerenparlement in Massemen schoot burgemeester Albert De Geyter (CD&V) vrijdagavond de Oogstfeesten officieus op gang tijdens de petattenschieting op de liggende wip. De eerste ‘scheut’ is het begin van een feestweekend in de wijk Kortenbos en de opbrengst gaat naar de Belgische RETT Syndroom Vereniging.