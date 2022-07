Lichaam aangetroffen in woning Victor Van Sandelaan nadat buren klagen over geurhinder

Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek uit naar het overlijden van een bewoner aan de Victor Van Sandelaan 7 in Wetteren. Op dat adres zijn drie studio’s of appartementen in dezelfde woning. Op het gelijkvloers werd maandagochtend een lichaam aangetroffen. Volgens onze bronnen zou het slachtoffer al twee weken overleden zijn en werd het lichaam ontdekt nadat buren klaagden over geurhinder.