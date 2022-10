Levendig festival voor de doden in CC Nova

Merelbeke Rouwbrie­ven, kerkhof en het graf in, handelaars vragen met ludiek halloween­pro­test steun van de overheid: “De energiefac­tuur is te hoog, het licht gaat uit”

Joeri Cornelis, uitbater van frituur De Zoutkorrel in Merelbeke, is in rouw. Zoals veel Vlaamse gezinnen en collega-handelaars krijgt hij torenhoge energiefacturen in de bus. Toch heeft hij nog genoeg energie om een ludieke protestactie op poten te zetten, geheel in halloweenthema. “’De Belgische Werkkracht’ is na een moedige strijd overleden ten gevolge van de vreselijke energiecrisis”, zegt de frituuruitbater. Hij liet in de gemeente rouwbrieven ronddragen en nodigt iedereen uit op een afscheidsplechtigheid maandag 31 oktober.

28 oktober