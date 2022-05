Leon is Koning van het pronostikeren

Wetteren Marie Louise en Arthur - van de Civiele Bescher­ming - zijn 65 jaar gehuwd

In Wetteren vierden Marie-Louise De Wandel en Arthur Lelièvre hun briljanten 65ste huwelijksverjaardag. Tuurken en Wieksen leerden elkaar kennen als tieners op Overbeke kermis in juli 1953. Ze zijn dan 15 en 16 jaar oud. Tuur is een bekend figuur als vrijwilliger bij de Civiele Bescherming.

14 mei