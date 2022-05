Lentedegustatie bij Vinolobo met exclusieve Spaanse wijnen van kleinere wijnboeren

Wetteren Hevig zwalpende bestuurder op autosnel­weg krijgt rijverbod en boete

Een man uit Oosterzele stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank in Dendermonde nadat hij zwaar zwalpend op de E40 in Wetteren uit het verkeer werd gehaald. De man was bij een vriend in Leuven geweest, en had daar een fles rode wijn en een halve fles whisky gedronken.

3 mei