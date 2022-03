Leerlingen van Sint-Jozefinstituut zingen vredeslied voor Oekraïne

Het lied is geïnspireerd op de verzuchtingen van de kinderen zelf. “We sing united, hand in hand. Together we are strong”, zongen de leerlingen uit volle borst. “In de klas maar ook onder vriendinnen wordt veel gepraat over de oorlog. We vinden het vreselijk dat Rusland kinderziekenhuizen bombardeert. We hopen met dit lied ons steentje bij te dragen en de mensen daar een hart onder de riem te steken”, zegt de 15-jarige Caitlin Waelput van 3MW1. “We share our smiles, we share our hope”, klonk het in de kapel van de school. Volmondig dromen ze van vrede. Ook in Wetteren.