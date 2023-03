Leerlingen schitteren op de planken in musical Shrek

KIJK: Nieuwe Schelde­brug in Wetteren via Voorde­straat richting Noordlaan

De nieuwe scheldebrug in Wetteren komt er via de Voordestraat en zal landen op de Noordlaan. De stuurgroep heeft beslist dat het scenario weg van het centrum van de gemeente de beste oplossing is. We gingen een kijkje nemen waar die nieuwe brug nu eindelijk komt.