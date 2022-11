Leerlingen Scheppers krijgen Volvo truck om te oefenen

In de afdeling autotechnieken stond sinds begin deze maand al een BMW Mini te blinken en deze week leverde Volvo Nebim voor een bepaalde periode hun D-truck. “Deze truck is volledig voorzien van verschillende foutsimulaties. De leerlingen kunnen hierin hun kennis verrijken en hun diagnoseskills verder uitbreiden. Via deze weg bedanken we Nebim voor hun inzet en de mogelijkheden die ze aanbieden voor een kwaliteitsvol onderwijs”, aldus de school.