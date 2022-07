Landbouwbedrijf vraagt meer respect van bezoekers nadat melkkoe sterft door blikjes zwerfvuil

Wetteren Oorzaak kabelbrand op Felix Beernaerts­plein is nog moeilijk te achterha­len: “Kabels helemaal weggebrand”

De oorzaak van de brand in drie ondergrondse elektriciteitskabels op het Felix Beernaertsplein in Wetteren in de nacht van maandag op dinsdag is moeilijk te achterhalen want de kabels zijn zo goed als weggesmolten.

19 juli