Lampionnen tocht sluit Sint-Maartens feest af

Merelbeke/Melle/Oosterzele/Deinze/Gavere Personeel Vzw De Heide legt werk neer na faillisse­ment zorginstel­ling voor personen met een handicap: “Lonen van oktober nog niet uitbetaald”

Het personeel van De Heide, een zorginstelling voor mensen met een beperking in Merelbeke, heeft donderdagochtend het werk neergelegd. De overkoepelende vzw is door de rechtbank op 27 oktober failliet verklaard. Directie, ondernemingsraad en curatoren onderhandelden over een mogelijke doorstart. Intussen zitten 160 werknemers in onzekerheid en werden de lonen van oktober nog niet uitbetaald. De Heide heeft instellingen of een zorgaanbod in Merelbeke, Deinze, Zwijnaarde, Gavere en Gontrode.

10 november