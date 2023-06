LabOdoo dompelt leerlingen SJI onder in bedrijfswereld

Wat te doen in Gent dit weekend? Van Dobberdag aan het Houtdok tot Zwijntjes­ker­mis in Zwijnaarde

Zin in wat animo dit weekend, maar geen inspiratie? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in Gent voor het weekend van 3 en 4 juni. Van wateractiviteiten tot een Finse sauna in het Gentse Universiteitsmuseum. Want zetelhangen, dat kan in de week ook, niet?