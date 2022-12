L.V.S. (23) hield van zijn dure BMW M4 en straatracen, tot hij twee huizen ramde: “Hij heeft dit zelf niet gewild”

Wetteren "Ik zat gezellig in de zetel tv te kijken, plots was de gevel weg" Slachtof­fer straatra­cer Wetteren toont ravage na de crash

Daags na het zware verkeersongeval op de Brusselsesteenweg in Wetteren, likken de bewoners van de getroffen woningen hun wonden. Twee huizen zijn onbewoonbaar nadat een 23-jarige bestuurder de controle over zijn zware BMW verloor en de gevels ramde. “Dit is al de tweede klap in één week tijd”, zucht Kathy Van Hove (51).

16:51