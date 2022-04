Kwispelhelden krijgen steun uit Streekfonds Oost-Vlaanderen: “Voor elke euro één euro extra”

In Zele is er steun voor Wij Circuleren. Zij willen een opleiding organiseren waarin 30 jongeren de kans krijgen om nieuwe technische vaardigheden aan te leren ter voorbereiding van een job in de circulaire economie. Let’s go green together uit Hamme is een initiatief van de Unescoschool Sterrenbosstuk. Zij willen stukje van het schooldomein openstellen voor de buurt. Met een leerplek voor kinderen maar ook als ontmoetingsplaats voor de ouders en grootouders en buurtbewoners. En ook De Groote Boodschap uit Lebbeke is geselecteerd voor het ombouwen van een leegstaande parochiekerk tot polyvalente ontmoetingsplaats.