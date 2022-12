Korporaal Marc Frulleux (65) neemt na 39 jaar dienst afscheid van brandweerkorps

Marc Frulleux werd aspirant brandweerman op 1 januari 1983 en één jaar later volwaardig pompier bij het Wetterse korps. Na opleidingen en cursussen werd hij in 1999 tot korporaal benoemd. Hij is ook drager van de Burgerlijke medaille 2de klasse, de Zilveren medaille in de Kroonorde en de Burgerlijke medaille 1ste klasse.

“En Marc was vooral een heel technisch onderlegd man. Techniek, mechaniek en elektriek. Overal kende hij een oplossing voor”, zegt postoverste Dirk Pieters van de brandweerpost Wetteren. “Ook onze oldtimers onderhouden en ermee rijden was één van zijn grote passies. En hij was onze vaste man in de kantine. Ik kan niet schatten hoeveel uren hij hier achter de toog stond en nooit vertrok voor alles kraaknet was. En de laatste jaren was hij ook voorzitter van onze vriendenkring", vertelt Pieters.

En Frulleux was een brandweerman in hart en nieren. “Hij blonk uit in beschikbaarheid voor het korps. Met het nieuwe zonale inbelsysteem staat hij zelf nog steeds in de top drie qua interventies. En je was altijd voor iedereen beschikbaar", zegt Dirk.

Afscheid

Heel wat collega’s en oud-collega's waren vanavond afgezakt naar ‘zijn' kantine om afscheid te nemen. Burgemeester Albert De Geyter overhandigde hem traditioneel zijn helm als bedanking. “Ik hoop dat onze brandweerfamilie blijft overeen komen. En ik blijf de kantine bemannen", lacht Marc. “Mijn eerste grote interventie was de grote brand bij Triconorma op de Zuidlaan en ook de brand bij Thovadec, waar we drie dagen ter plaatse waren, zal ik niet snel vergeten. Net als de treinramp waar we als eerste ter plaatse waren. Ik had nog twee jaar kunnen blijven maar dan moest ik mijn sportieve testen nog eens doen. En met een slecht been en op mijn leeftijd zag ik dat echt niet meer zitten. Jammer dus dat het erop zit want alle korpsen hebben een tekort aan vrijwilligers", besluit Marc.

