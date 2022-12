Koppel sluit Brasserie Passerelle en opent Verjus, een gastronomische bistro in Lochristi

Steven en Tiffany openden in maart 2018 Brasserie Passerelle op het gloednieuwe plein aan Rode Heuvel achter de Sint-Gertrudiskerk. Aanvankelijk als brasserie van ontbijt tot avondmaal. “Maar heel snel schakelden we over op lunch- en avondzaak als restaurant met dagverse seizoensgebonden menu’s en a la carte”, vertelt Steven. De zaak floreerde maar in 2019 kon het koppel een stuk grond kopen aan de Koning Albertlaan in Lochristi waar ze al meer dan twintig jaar wonen.

“Het was onze droom om er een nieuwe woning te bouwen en er een restaurant op het gelijkvloers te starten. Op de dag dat we onze bouwvergunning aanvroegen, ging het land in lockdown. We hebben de plannen dus moeten uitstellen”, vertelt Tiffany. Intussen werd wel duchtig gebouwd en kregen de plannen vorm. “Als alles volgens plan verloopt dan openen we daar op 18 januari met Verjus. Dat is een samentrekking van het Franse Groen Sap. In de Middeleeuwen werden onrijpe druiven geperst en dat sap werd gebruikt om eten en dranken op smaak te brengen. Een soort van azijn avant la lettre. Ook vandaag gebruiken we het nog in de keuken. In Verjus gaan we enkel met 3- en 4-gangen menu’s werken met seizoensgebonden en lokale producten. Eten wat de pot schaft dus”, lacht Steven.