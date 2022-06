Koorddanser wandelt Topdagen in op 35 meter hoogte

De koorddanser is slechts één van de attracties op de Wetterse Topdagen. Het hele weekend lang is er straatanimatie in de verkeersvrije centrumstraten. De handelaars staan buiten met promoties en zondagavond is Loredana hoofdact op het podium op de Markt. De koorddanser mocht de aftrap geven op een kabel die op 35 meter hoogte tussen kerk en gemeentehuis was gespannen. De kabels die de koord strak hielden deden meteen dienst als strijkinstrument om de stunt muzikaal te begeleiden en op de begane grond volgden heel wat kijklustigen de capriolen van de man.