Kleding ruimt plaats voor Spaanse wijnen in Vinolobo

“Un brindis por le que ayer dolioy hoy ya no importa”, lees je op de muur van Vinolobo, de nieuwe wijnbar in Massemen. “Een toast op de pijn van gisteren die vandaag niet meer belangrijk is”, vertaalt Mireille Bekaert. Zij breidde haar zaak in volle coronacrisis in mei 2020 reeds uit met een afdeling Spaanse wijnen in het assortiment. Samen met haar partner en gewezen schepen Herman De Wulf reist ze regelmatig naar Spanje. Ze delen de passie voor Spanje, de cultuur en de lekkere wijnen. Het resultaat is Vinolobo, een samentrekking van wijn en wolf, het roepnaampje van De Wulf in Spanje.