Kinderen krijgen heldentraining om Superschurk te ontmaskeren

Wetteren Homaar is één van de ‘Radicale Vernieu­wers’ die de maatschap­pij verbeteren

Homaar, de groeiplek voor jongeren in Den Blakken Wetteren, is voortaan ook een Radicale Vernieuwer. Zij worden bekroond met de titel omdat ze ondernemende oplossingen bieden die de maatschappij verbeteren. “Een mooie erkenning die aantoont dat er echt wel nood is aan meer opvang voor jongeren in Vlaanderen”, zegt Nathalie Braeckman van Homaar.

17 maart