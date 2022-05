Kick-off in nieuw Over Kop Huis in Wetteren

Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag in 2016 werd in elke Vlaamse provincie een OverKop-huis opgericht. Dit jaar komen er nog 25 Over Kop-huizen bij, waarvan een huis in Wetteren. Daar kreeg het onderdak in de Villa Den Blakken. “Door de pandemie moesten we een feest uitstellen maar de activiteiten in kleine groepjes konden we wel organiseren”, klikt het. Bezieler van het initiatief Eric Schoentjes kwam het nieuwe ‘zusterhuis’ persoonlijk succes wensen en er was ook een videoboodschap van minister Wouter Beke voor de jongeren.