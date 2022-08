Kersvers burgemeester Albert De Geyter schiet Oogstfeesten op gang

De schieting aan Café Boerenparlement in de Kortenbos is de officieuze start van de Oogstfeesten. Een 50-tal schutters in 11 ploegen bekampten elkaar nadien in een wedstrijd boogschieten. De opbrengst gaat opnieuw naar Luna Reynvoet, een meisje met een motorische beperking. Pascal en Günther Berckmoes waren opnieuw organisatoren van dienst. Jaarlijks zamelen ze honderden euro’s in met de schieting. “De opbrengst gaat dit jaar integraal naar de Belgische RED Syndroom Vereniging om extra’s te voorzien in de verschillende instellingen”, zegt Pascal. Eén van de hoofdsponsors, Victaulic, stortte alvast 500 euro in de kas van de vereniging. Zaterdag staat in de Kortenbos de paardenwijding en een grote fuifnacht op de agenda. Zondag is er de 62ste Oogststoet.