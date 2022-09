Kermisweekend in Dépo met Disco en Barak

Uitbergen Overname basis­school De Kleine Schuit deed heel wat stof opwaaien, maar rust is terugge­keerd: “Klaar voor fantas­tisch schooljaar”

De Kleine Schuit in Uitbergen is in alle rust begonnen aan het nieuwe schooljaar. De voormalige gemeenteschool werd overgenomen door het gemeenschapsonderwijs en dat deed heel wat stof opwaaien in de deelgemeente, maar dat is allemaal gaan liggen. Met een nieuwe directeur en een bijna volledig nieuwe ploeg staat de school er weer. “We willen het dorpsgevoel binnen de school zeker behouden", zegt directeur Joris Van Den Eynde (33)

