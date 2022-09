Kermis in Dépot met Disco en terugkeer Barak

Good Mood Events organiseert tijdens kermis twee dansavonden in Dépot aan de Kapellendries en Scheldekaai in Wetteren. “In de ondertussen gekende loods aan de voet van de passarelle. Naast het nachtelijke feestgedruis in de loods starten we telkens al om 18 uur zodat je op het mooie buitenterras de dansbenen al kan strekken”, vertelt Riken Ost van Good Mood.

“Op vrijdagavond organiseren we ons eigen ‘Good Mood’ concept met de nadruk op de meest dansbare discoplaten. Op zaterdag gaan we terug in de tijd met het label ‘Barak’. Het alom bekende café van weleer was jaren een vaste waarde tijdens het kermisweekend op de Wetterse markt. Met de DJ’s en sfeer van toen brengen we een stukje nostalgie tot net over het water”, besluit Riken.