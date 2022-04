Kasterstraat na 8 maanden werken morgen terug open voor verkeer

De straat werd voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Ter hoogte van de woningen zijn regen- en afvalwater van elkaar gescheiden. De nutsleidingen en de opritten zijn vernieuwd, er werd nieuwe openbare verlichting geplaatst en de rijweg is geasfalteerd. Er zijn bijkomende grachten gegraven, waarvan enkele grachten geen overloop hebben richting waterloop zodat het water kan infiltreren in de bodem.

“De werken namen in totaal 8 maanden in beslag en zorgden uiteraard voor hinder. Maar het resultaat loont de moeite: alweer een aantal huizen waarvan het afvalwater naar het zuiveringsstation gaat, en niet meer in het oppervlaktewater terecht komt”, aldus de gemeente.