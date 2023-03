Kandidaat leerling voor GO! Campus Kompas? Eerst aanmelden want de plaatsen zijn beperkt

“We hebben beslist om een maximumcapaciteit in te stellen om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen. Daarom starten we met een aanmeldingsplatform. Want we botsen vandaag meer en meer op infrastructurele grenzen”, zegt Toon Lapage directeur van Campus Kompas. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen op de middenschool verdubbeld van 271 in 2013 naar 525 leerlingen vandaag.