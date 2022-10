Kaas en wijnavond zorgt voor nieuwe leskeukens op Sint-Jozef

“Onze kaas- en wijnavond zijn, mede door het team van leerkrachten en opvoeders dat erachter zit, jaarlijks een schot in de roos. Over alles wordt minutieus vergaderd: over het kaas-, vlees- en buffetaanbod, over de decoratie en uiteraard over de wijn, die tijdens een teamavond alvast voorgeproefd wordt, de logica zelve”, lacht Thierry. Voor een aperitiefje kan je er vanaf 18 uur terecht de verwarmde tent aan de inkom van de sportzaal aan de Wegvoeringstraat in Wetteren. Volwassenen betalen 20 euro en kinderen 10 euro.