Juffen An en Ann trakteren hele school op ijsjes bij afscheid

An Bracke (64) en Ann Nonneman (60) nemen vandaag afscheid van het onderwijs in de basisschool van Massemen. In plaats van getrakteerd te worden, haalden ze zelf een ijskar naar de speelplaats en trakteerden ze alle 400 kinderen op een lekker ijsje.

An zwaait na een carrière van 45 jaar af in het onderwijs. De laatste jaren was ze zorgleerkracht in Massemen. Ook Ann kan terugblikken op een loopbaan van meer dan 40 jaar in het onderwijs. “Ik kan hier toe als 3-jarige peuter en doorliep hier de basisschool. Na mijn studies keerde ik terug naar Massemen en stond hier meer dan veertig jaar voor de klas", zegt ze. “Uiteraard gaan we de school, de kinderen en de collega’s missen. Maar we kijken ook uit naar een nieuw hoofdstuk in ons leven. En met ons eerste pensioen trakteren we op ijsjes", lachen de juffen.