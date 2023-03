JEZ actie bij Homaar met Afternoon Tea: “We willen onze werking verspreiden over gans Vlaanderen”

De Vzw Homaar in Wetteren werd verkozen als één van de JEZ-projecten van VTM en Het Laatste Nieuws om geld in te zamelen voor het mentaal welzijn van jongeren. Homaar wil op een laagdrempelige manier jongeren even opvangen in ‘Groeiplekken’. Die worden nu over gans Vlaanderen uitgerold.

“We zijn superblij dat Homaar ook uitgekozen werd als project. De opbrengst van deze crowdfunding gaat naar het opstarten van een nieuwe ‘Groeiplekken’ zoals Homaar in andere provincies. JEZ! verdubbelt het bedrag dat we verzamelen. Dat gaan we zorgzaam besteden aan de inrichting van de nieuwe huizen, de muziekinstrumenten, het beeldend materiaal”, zegt Nathalie Braeckman, één van de bezielers van Homaar.

Vijf jaar na de start in Villa Den Blakken, vond Homaar intussen een vaste thuis in een herenhuis aan de Wegvoeringstraat. Minister Benjamin Dalle kwam toen langs met de belofte dat Homaar voortaan kan rekenen op structurele steun van Vlaanderen. En ook Vooruit voorzitter Conner Rousseau kwam er al luisteren naar de jongeren.

Volledig scherm Conner Rousseau neemt plaats tussen de jongeren van Homaar in Wetteren. © Vooruit

“Maar helaas moeten jongeren tegenwoordig, door de grote vraag, vaak al even wachten om te kunnen starten met een traject in Homaar. En dat valt ons eerlijk gezegd wel zwaar. We blijven het belangrijk vinden om in kleine, veilige groepjes te werken en zo ook onze bekende huislijke sfeer te bewaren. De methodiek spreekt de jongeren duidelijk aan. Daarom zijn we dus achter de schermen druk bezig om nog meer ‘Groeiplekken’ op te starten in Vlaanderen en Brussel. Onze collega’s in Antwerpen doen dat, vanuit dezelfde visie en evenveel goesting, al fantastisch”, zegt Nathalie.

Open Dag

Wie benieuwd is naar de werking en het huis wil bezoeken, is welkom om op zondag 26 maart. “Dan is er ‘open huis” en zetten we ook onze eigen JEZ! actie op poten. Mensen kunnen vanaf 12 uur pannenkoeken en Wetterse vlaaien ophalen, gebakken naar het aloude bakkerij Braeckman recept, . En van 14 tot 18 uur is er ook een afternoon tea, waarbij onze collega en Beatles-fan Brecht een intiem concertje voorziet om 16 uur.”

Een plekje reserveren voor de afternoon tea en bestellingen plaatsen kan via https://actie.jezofficial.be/nl-NL/project/afternoon-tea-homaar-en-take-away-lekkers. Iedereen welkom aan de Wegvoeringstraat 102 in Wetteren.

