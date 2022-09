Jeroen Meus eet zijn dagelijkse kost bij Marie: “Dat gaf toch een tikkeltje stress”

Wetteren Poolse studenten krijgen Vlaams onderwijs tijdens uitwisse­lings­week bij Sint-Gertrudis­col­le­ge in Wetteren

Een delegatie van 35 Poolse studenten is deze week te gast op het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren in het kader van een uitwisselingsprogramma. Ze bezoeken onder meer mooie Vlaamse hotspots zoals Brugge, Gent en Brussel en oorlogskerkhoven in de Westhoek. En krijgen ook les in de Vlaamse cultuur.

28 september