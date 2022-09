Jeroen Meus eet dagelijkse kost bij Marie

Berlare Chocolate­rie Cher staat voor de eerste keer in 27 jaar in Gault&Millau voor Chocola­tiers: “Hele eer om vermelding te krijgen”

Chocolaterie Cher in de Turfputstraat in Berlare bestaat al 27 jaar lang en is gekend in de omgeving. Het harde werk van alle jaren werd onlangs extra bekroond: de zaak van Eric Vande Meirssche (63) en Christine Van Malderen (61) kreeg immers voor de eerste keer een vermelding in de Gault&Millau voor Chocolatiers. “Dit is waarvoor we het altijd gedaan hebben. We zijn hier bijzonder trots op", vertelt Eric.

26 september