Jean Vercarre is reeds vijf jaar officieel vermist: “Dit is een moordonderzoek en zijn familie hoopt op nieuws. Ook al is dat slecht nieuws”

Wetteren Zuster Marie Luc (87) overleden na 64 jaar kloosterle­ven in Sint-Jo­zef

8 juli In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wetteren is Zuster Marie-Luc overleden. Ze werd 87 jaar geleden in Kalken geboren als Juliette Audenaert en trad op 12 september 1956 in de orde van de Zusters Apostelinnen van de Heilige Jozef in Wetteren.