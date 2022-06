Jaumerja’s palmen Zeshoek in voor 35ste verjaardag volkscafé ’t Geheim

‘t Geheim is een typisch volkscafé dat al in de jaren 1920 bestond. “Toen waren er in elke straat wel een paar geheime cafés. Burgerhuizen waar achter gesloten deuren een pint werd verkocht. Dit huis was echter zo populair dat Martha, de toenmalige bewoonster, niet anders kon dan er een officieel café van te maken. Stamgasten gingen op zoek naar een naam. Toen ze niks konden bedenken, werd de zaak dan maar café ‘t Geheim gedoopt”, lacht Rudy.

In 1926 bood het café onderdak aan de eerste supportersclub van Racing Wetteren. Het zou nadien ook de thuisbasis worden van tientallen clubs, zoals De Geheimvissers, dartsclub De Grabbelaars, de Koninklijke Maatschappij Kaarters zonder Flaters en een spaarkas. Achteraan staat een unieke collectie met replica’s van alle Wetterse reuzen die ooit een geboorteakte hebben gekregen. De kroeg is een vaste thuis voor buren en voorbijgangers, mannen in werkbroek en in kostuum, de werkman en de burgemeester. Ook Will Tura springt er wel eens binnen als hij in de buurt is. Net als Jean-Marie Pfaff en ooit passeerde een delegatie van de Prins van Qatar er. Maar het blijft vooral een volkse bruine kroeg waar iedereen welkom is.