Irena Van den Broecke viert 102de verjaardag in Armonea Overbeke

Haar 100ste verjaardag moest ze noodgedwongen achter glas vieren door de lockdown in het rusthuis. Maar vandaag was het feest met alles erop en eraan. Irena Van den Broecke werd op 18 mei 1920 geboren in Beervelde en woonde samen met haar man Réne Geylens bijna haar hele leven in Destelbergen. Ze leerde haar man kennen tijdens de oorlog en ze huwden in 1942. Réne werkte ook als dwangarbeider in een Duits kamp. Zijn broers waren gevlucht, maar hij deed het niet op aanraden van zijn geliefde Irena.

Samen kregen Irena en Réne twee dochters: Monique en Rita. Irena bleef thuis voor de kinderen, maar was een uitstekend kleermaakster die de hele familie nieuwe kledij bezorgde. Na de oorlog werkte Réne zich op bij de NMBS en schopte het tot verantwoordelijke in een onderhoudsafdeling van het goederenspoorvervoer. Maar hij werd op vrij jonge leeftijd zwaar ziek en overleed al in 1977 op 57-jarige leeftijd. Op dat moment was docher Rita zwanger van zoon Renaat. Daaraan trok ze zich op en keek uit naar de geboorte. Renaat is vandaag een gezonde jongeman die aan het Sint-Jozef instituut in Wetteren werkt.

Volledig scherm Irena Van den Broecke viert haar 102de verjaardag in Armonea in Wetteren. © Didier Verbaere

Ook haar dochter Monique werd zwaar ziek en kreeg Parkinson. Zij overleed in 2011. “Ma ging haar alle dagen bezoeken en zorgde voor haar tot aan haar dood in 2011. Het leven heeft haar niet gespaard, maar ze is altijd optimistisch en opgewekt gebleven”, zegt Rita. Irena woont nu al tien jaar in Overbeke waar ze zich bezighoudt met kruiswoordraadsels, televisie kijken en genieten van de bezoekjes van de familie.