Inbreker geklist na verdachte handelingen op camerabeelden

Wetteren Sint-Jozefinsti­tuut ontmaskert The Masked Readers tijdens voorlees­week

Op het Sint-Jozefinstituut in Wetteren werd het startschot gegeven van de Voorleesweek, met als thema dit jaar ‘Lezen met je oren’. Het team Taalbeleid organiseert The Masked Reader. Naar analogie met het tv-programma The Masked Singer, lazen 15 gemaskerde personeelsleden een zelfgekozen tekst in.

22 november