Inbraak in Boerkenshof van Walter Govaert

Volgens Walter Govaert drongen op donderdag 9 juni tussen 11 en 12 uur onbekenden zijn woning binnen via de achterinrit langs de Putstraat. “Wellicht verschaften meerdere daders zich de toegang langs het terras waanna zij een aantal zaken roofden. De dieven namen de in- en uitrit per wagen via de Putstraat, dit alles in minder dan een uur”, vertelt Walter Govaert.