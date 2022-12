"Ik zat gezellig in de zetel tv te kijken, plots was de gevel weg" Slachtoffer straatracer Wetteren toont ravage na de crash

WetterenDaags na het zware verkeersongeval op de Brusselsesteenweg in Wetteren, likken de bewoners van de getroffen woningen hun wonden. Twee huizen zijn onbewoonbaar nadat een 23-jarige bestuurder de controle over zijn zware BMW verloor en de gevels ramde. “Dit is al de tweede klap in één week tijd”, zucht Kathy Van Hove (51).

Het zware ongeval dinsdagavond op de Brusselsesteenweg in Kwatrecht in Wetteren is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een uit de hand gelopen straatrace. Dat melden heel wat getuigen in de buurt. De politie blijft intussen hard inzetten tegen de hardrijders in de zone. De bestuurder van de wagen werd gisterenavond aangehouden en is zijn rijbewijs kwijt.

Een 23-jarige bestuurder van een BMW verloor dinsdagavond de controle over het stuur, ramde een oplegger, boorde zich in twee huizen en kwam 70 meter verderop tot stilstand tegen een geparkeerde bestelwagen. De schade was enorm en twee woningen zijn onbewoonbaar. In tal van reacties klaagt de buurt over straatraces op de Brusselsesteenweg, waar je slechts 50 kilometer per uur mag rijden. Ook op de parking van het nabije shoppingcentrum Frunpark wordt vaak geracet. “Vlak voor het ongeval stonden hier nog verschillende sportwagens met brullende motoren geparkeerd”, klinkt het bij een getuige.

Een straatrace liep helemaal verkeerd in Wetteren, nadat een wagen zich onder meer door de gevel van de woning van Kathy Van Hove boorde.

Getroffen bewoners krijgen onderdak bij familie

Twee huizen zijn onbewoonbaar en de bewoners krijgen onderdak bij familie. Eén van de slachtoffers is Kathy Van Hove (51). De familie werd afgelopen week al getroffen door het overlijden van grootmoeder Elza De Wilde. Zij overleed op 24 december op de respectabele leeftijd van 101. Vrijdag wordt in Lochristi afscheid van haar genomen.

Kathy Van Hove in haar verwoeste woonkamer.

“Een tweede klap om te verwerken in één week tijd”, zucht Kathy, terwijl ze de ravage in haar pas gerenoveerde huis bekijkt. “Ik zat gezellig televisie te kijken toen ik plots een enorme klap hoorde. De verwarming vloog tot tegen de zetel en de hele gevel was gewoon weg. Door de instorting werd ook de gasleiding afgerukt. Ik ben meteen, en in paniek, naar buiten gelopen”, zegt Kathy. “Er wordt hier wel vaker veel te snel gereden en sinds de werken op de Zuidlaan, verplaatsen de races zich naar onze steenweg”, zegt ook een buurvrouw.

Engelbewaarder

“In de ochtend had ik de foto van mijn grootmoeder Elza opgehangen aan de schouw. Ze is mijn engelbewaarder, want voor hetzelfde geld had ik het niet overleefd", zegt Kathy. Een aannemer en de verzekeringsexpert kwam al langs om de schade op te meten. Het herstel zal weken of maanden in beslag nemen want de hele gevel en binnenmuren zijn door de enorme impact gescheurd. “Ik kan intussen bij mijn broer logeren en ook oudejaarsavond vierden we gelukkig elders", besluit Kathy.

Bij het ongeval raakten vijf gevels beschadigd. Twee woningen zijn onbewoonbaar.

Extra controles op straatracers

“We controleren in de zone al extra op straatracers. In 90 procent van de straten waar wij een preventieve meter opstellen, wordt soms enorm hard gereden. Je zou het met een boutade kunnen zeggen: quasi iedere straat heeft zijn hardrijder. Maar onze politiezone zet hard in op verkeersveiligheid”, zegt Stefan Schamp, commissaris van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. “Dat het Frunpark een verzamelplaats is voor boom-cars weten we. We hebben daar ook al verschillende acties gedaan.”

Exacte cijfers of specifieke meldingen over straatracers zijn er niet voorhanden bij de politie. Volgens de bewoners is er minstens wekelijks wel een melding van overlast. “Gisteren kort voor het ongeval was er inderdaad een melding maar toen zat onze interventie met 2 ploegen op een andere zware interventie. We krijgen trouwens meldingen van veel straten. Wij flitsen en onderscheppen op basis gegevens preventieve snelheidsmeters, waarvan er trouwens gisteren één hing op de Brusselsesteenweg in Kwatrecht. Dat sluit natuurlijk geen ongevallen uit", zegt commissaris Stefan Schamp. In november werden er op de Brusselsesteenweg 103.000 wagens gecontroleerd op snelheid door de flitspaal en werden er 226 overtredingen vastgesteld.

“Wij gaan dit probleem aankaarten bij het Agentschap Wegen en Verkeer om bijvoorbeeld een trajectcontrole op deze gewestweg in te voeren. En samen met de politie gaan we een lik-op-stukbeleid voeren met extra controles om hier een eind aan te stellen", zegt ook burgemeester Albert De Geyter. “De slachtoffers van de getroffen woningen krijgen alle medewerking van onze diensten en er werd hen psychologische bijstand aangeboden", aldus de burgemeester.

Bestuurder aangehouden

De 23-jarige bestuurder testte negatief op een alcohol- en speekseltest, maar is voorlopig aangehouden. “De bestuurder werd woensdag gearresteerd en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Hij wordt nog verhoord. Over de snelheid waarmee de wagen is gecrasht, is nog geen duidelijkheid. De verkeersdeskundige onderzoekt dat nog”, meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Bij het ongeval raakten de bestuurder en drie inzittenden gewond. Eén meisje is er erg aan toe en verkeert in levensgevaar.

