Hoofdredder Peter De Sadeleir na 42 jaar in pensioen in Warande

Peter De Sadeleir kwam in dienst van de gemeente in 1980 en is sinds woensdagavond in pensioen. Zijn hele carrière sleet hij aan de rand van het gemeentelijke binnen- en buitenbad als redder. Een uitstervend ras want Wetteren heeft vandaag slecht vier vaste redders en is op zoek naar nieuwe waterratten met een scherpe blik om alles in de gaten te houden. In september wordt een nieuwe theoretisch en, vooral, praktisch examen georganiseerd.