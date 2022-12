Honderdtal tuning fanaten zoekt steun bij elkaar na zwaar ongeval: “Dit is een wake-up call maar we verwijten chauffeur niks”

Wetteren LEVENSVER­HAAL. Wim De Craene schreef bij hem tal van hits op een bierkaart­je en afsluiten deed hij steevast met Vivaldi: iconische cafébaas Jean Coolens (79) overleden

“Alles is nog bij het oude.” Dat zong Wim De Craene over de ‘Kroeg bij Jean en Julie’ in Wetteren. Wim is er niet meer. En ook Jean Coolens overleed helaas donderdagavond. De legendarische cafébaas van cafés Romantica en De Frezko werd 79 jaar oud. Meer dan 40 jaar lang was hij samen met zijn vrouw Julie het gezicht van het nachtleven in Wetteren.

