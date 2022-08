Honderd kinderen krijgen les van internationaal gezelschap tijdens vioolkamp in Mariagaard volgens befaamde Suzuki methode

Het vioolkamp is een initiatief van Griet Wytynck van de muziekacademie van Zottegem en Koen Rens van de muziekacademie Turnhout. Zij brachten een gerenommeerd internationaal gezelschap van lesgevers samen. Spaanse, Oekraïense, Litouwse, Australische en Vlaamse leerkrachten verzorgen de lessen. De deelnemers zijn vooral leerlingen van de muziekacademie van Turnhout en Oosterzele. Maar naast Vlaamse leerlingen krijgen ook enkele Oekraïense kinderen de mogelijkheid om hun passie voor viool ook hier in België te beoefenen.

Suzuki methode

De lessen worden gegeven volgens de zogenaamde Suzuki methode. “Dat wil zeggen dat een kind een instrument leert spelen op de manier dat ze ook zijn of haar moedertaal leert. Van in de wieg hoor je de taal van je ouders en leer je gaandeweg spreken. Dat kan dus ook met muziek en musicerende ouders. Van jongs af aan horen en luisteren kinderen heel gefocust naar de muziek die ze horen en nemen ze dit snel op. Er zijn hier kindjes van amper drie jaar die al vlot enkele nummers meespelen. En als ze dan luisteren naar de nummers van de wat oudere muzikanten, willen ze dat zo snel mogelijk naspelen. En net als in taal, leren we hun dat het oké is om foutjes te maken. Maar de leerkrachten zetten die dan samen recht. Het is een methode die je eigenlijk voor elk instrument kan gebruiken”, zegt Koen Rens van de muziekacademie van Turnhout.