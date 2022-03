Homaar is één van de ‘Radicale Vernieuwers’ die de maatschappij verbeteren

WetterenHomaar, de groeiplek voor jongeren in Den Blakken Wetteren, is voortaan ook een Radicale Vernieuwer. Zij worden bekroond met de titel omdat ze ondernemende oplossingen bieden die de maatschappij verbeteren. “Een mooie erkenning die aantoont dat er echt wel nood is aan meer opvang voor jongeren in Vlaanderen”, zegt Nathalie Braeckman van Homaar.

Tien ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Brussel mogen zich vanaf vandaag ‘Radicale Vernieuwers’ noemen. Onze samenleving kampt met serieuze uitdagingen. Er bestaan heel wat oplossingen voor die uitdagingen, maar die blijven te vaak onder de radar. Net daar wil de wedstrijd ‘Radicale Vernieuwers’ verandering in brengen. Het initiatief van de Sociale InnovatieFabriek, Trends en Cera bekroont ondernemende oplossingen die de uitdagingen van onze maatschappij aanpakken. Uit 125 inzendingen koos de jury onder leiding van singer-songwriter Hannelore Bedert 10 winnaars.

Villa Homaar

Volledig scherm Gemeente, provincie, de Nationale Lotterij en de Vlaamse Overheid steunen de werking van Villa Homaar in Wetteren. © Didier Verbaere

Eén van de winnaars is Homaar in Wetteren, een groeiplek voor jongeren die emotioneel vastlopen. Homaar biedt een laagdrempelig antwoord tussen de ambulante en residentiële hulpverlening. Gedurende een intensief traject van twee weken volgen jongeren tussen 15 en 23 jaar creatieve ateliers in een huiselijke sfeer. In kleine groepjes leren ze hun talenten kennen en ontwikkelen. “We zijn vooral trots en blij met deze erkenning. Die bewijst dat een plek zoals de onze echt wel nodig is in de maatschappij. Het brengt de nood van jongeren nog eens onder de aandacht”, zegt Nathalie Braeckman van Homaar. “Achter de schermen werken we ook aan plannen om onze werking verder uit te rollen in Vlaanderen”, klinkt het.

Het huis in Wetteren loopt intussen goed, en Homaar ondersteunt de opstart van een tweede groeiplek in Boechout. De Vzw kreeg na een zware brand in hun vertrouwde villa aan het station tijdelijk onderdak in de Villa Den Blakken op het gelijknamige Provinciaal Domein aan de Wegvoeringstraat. “We zijn nog steeds en dringend op zoek naar een nieuwe stek want na de zomer moeten we Den Blakken waarschijnlijk verlaten”, zegt Nathalie. “Ook hiervoor doen we nog eens een warme oproep om ons te helpen aan een nieuwe locatie”, klinkt het.

Volledig scherm Nathalie Braeckman met haar erkenning als Radicale Vernieuwers © Frank Toussaint

“Het is ongelooflijk hoeveel mensen goede, concrete oplossingen realiseren om de problemen in onze maatschappij aan te pakken. Met Radicale Vernieuwers willen we die oplossingen extra in de verf zetten, en ook anderen inspireren om mee onze maatschappij te verbeteren. Als we dingen samen aanpakken en verder durven kijken dan onze neus lang is, dan zijn er fantastische veranderingen mogelijk”, besluit Juryvoorzitter Hannelore Bedert.