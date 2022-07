Hevige rookontwikkeling op Stationsplein maar brand onvindbaar

Wetteren Schepen Robbe De Wilde neemt mobiliteit over en schuift communica­tie door naar Piet Van Heddeghem

Groen&Co wisselt enkele bevoegdheden in het schepencollege van Wetteren. Schepen Robbe De Wilde neemt mobiliteit over van collega Piet Van Heddeghem. Hij neemt anderzijds de thema’s communicatie en participatie over. Piet vervangt ook Robbe in het directiecomité van het AGB.

5 juli