Hevig zwalpende bestuurder op autosnelweg krijgt rijverbod en boete

De man werd opgemerkt door zijn heel gevaarlijke rijstijl op de autosnelweg. Met zijn Jaguar zwalpte C. naar de pechstrook, middenstrook en rechterrijstrook terwijl hij op weg naar huis was. De man kwam van Leuven, en had waarschijnlijk ook al een omweg gereden om naar zijn woonplaats in Oosterzele te geraken. De beklaagde had op het moment van de feiten 1,6 promille in zijn bloed, en dat was enkele uren nadat hij gestopt was met drinken. “Het was de eerste keer dat ik dit heb voorgehad, maar ik beloof dat het niet meer zal gebeuren”, zei C. Voor de feiten kreeg hij een geldboete van 1.600 euro waarvan een klein deel met uitstel en een rijverbod van 30 dagen.