Het mooiste verjaardagsgeschenk voor 100-jarige Rachel? Even terug naar huis mogen

Rachel Oosterlinck is geboren op 23 december 1920 in een kroostrijk gezin van 8 kinderen in Wetteren Overbeke. Ze is de enige van het gezin die nog leeft en verkeert in goeie gezondheid. Al sukkelt ze wel wat met dementie. “Haar hele leven lang speelde ze toneel en zong ze in het koor van Kwatrecht. En zingen doet ze nog steeds. Want hoewel ze wat sukkelt met haar geheugen, kent ze nog alle klassiekers van buiten”, klinkt het bij de verzorging.