Herdenkingstocht WSV voor Alfons De Maesschalck

Ontmoe­tings­dag voor Oekraïense vluchtelin­gen in Wetteren: "Hen helpen om met elkaar in contact te komen"

In de regio in en rond Wetteren worden momenteel een veertigtal Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij inwoners thuis. Raf De Graeve, die het ouderlijke huis van mama Godelieve (90) openstelt, wil nu alle vluchtelingen uit de regio aanstaande zaterdag verzamelen op een ontmoetingsdag in Wetteren.

