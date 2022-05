Herdenkingsbank voor boswachter Tom Maes in zijn Hospiesbos

De regiobeheerder overleed onverwachts en in coronatijden waardoor een groot afscheid uit den boze was. Daarom werd nu een herdenkingsplek ingericht in zijn geliefde bos in Wetteren. De bank werd in een stuk uit een acaciaboomstam gebeeldhouwd in de vorm van een kamsalamander. Tom was naast boswachter ook een enorme natuurbeschermer. Op een stuk grond van hem in de Kleine Smetledesteenweg zorgde hij in 2015 reeds voor een poel voor de salamanders. Tom overleed vorig jaar en krijgt nu een permanente herinneringsplaats in het Hospiesbos in de Massemse Kortenbos.