Heeft u gereserveerd bij ZnK?

Toneelvereniging Zucht naar Kunst veranderde haar naam en zet een vernieuwde ingeslagen weg verder. Zo wordt er onder meer op locatie gespeeld en Intermezzo is de eerste gastzaal waar ZnK! haar eerste stuk brengt. Heeft U gereserveerd neemt je mee in het leven van het ex-koppel Tom en Louise. Ze spreken af op restaurant om het over de caravan te hebben. Ze brengen elk hun nieuwe partner mee, Eva en Gilles. Maar door een dubbele boeking moeten de vier iets langer wachten op hun tafel, en iets meer tijd met elkaar doorbrengen. Meer tijd dan ze hadden gedacht, of waarvoor ze hadden gevreesd. Over de caravan wordt er niet veel gepraat. Maar wel over hapjes. En over vissen. En over hemden. En over hoe de vroegere relatie tussen Louise en Tom nog niet helemaal is verwerkt en hoe anders Gilles en Eva zijn en hoeveel gelukkiger ze nu zijn en hoe ongelukkig ze vroeger waren en… of die tafel al vrij is. Gezellig keuvelen in een mijnenveld van oude herinneringen.